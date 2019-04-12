İstanbul Tattoo Conventio bugün Grand Pera, Beyoğlu’ nda başlıyor. Sıradışı showların yer aldığı Türkiye’ nin tek dövme etkinliği “İstanbul Tattoo Convetion” da “Cesaretin var mı? “ etkinliği oldukça ilgi görecek.
Katılımcılar, alanda özel olarak hazırlanmış olan bir bölümde, kollarını bir delikten içeri sokarak görmedikleri bir dövme sanatçısından, daha önceden görmedikleri sürpriz bir dövmenin sahibi olmanın heyecanını yaşayacaklar.
Yılın en renkli alternatif festivali olmaya aday İlgi çekici etkinlikleriyle İstanbul Tattoo Convention 12,13 ve 14 Nisan tarihlerinde Grand Pera, Beyoğlu’ nda