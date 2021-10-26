Down sendromlu Mona Lisa New York'ta (Sen ve Biz sergisi)

Ödüllü Türk sivil toplum kuruluşu İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın (İZEV) Sen ve Biz sergisi Türkevi'nde açıldı.

New York'ta ilk kez açılan sergide, Leonardo da Vinci, Vermeer, Rembrandt gibi dünyaca ünlü ressamların tabloları, Down sendromlu gençlerin yüzleriyle yeniden yorumlandı.

12 ESER YER ALIYOR



Biz de bir sanat eserinin ana ögesi olabiliriz! mottolu 12 eserden oluşan sergide, Mona Lisa, İnci Küpeli Kız, Meyve Sepeti Tutan Çocuk gibi dünyaca ünlü başyapıtlar farkındalık versiyonuyla yer alıyor.



İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç, "Sergi, özel gereksinimli, Down sendromlu ve otizmli insanlar hakkında topluma farkındalık kazandırmayı hedefliyor" diye konuştu. Sanat aracılığıyla farkındalık kazandırmak istediklerini belirten Kılıç, dünyaca ünlü tabloların yüzlerini özel gereksinimli gençlerin yüzleriyle değiştirdiklerini ve yeni ve farklı versiyonlar ortaya koyduklarını anlattı.

"HİÇ KONUŞMADAN MESAJIMIZI ULAŞTIRIRIZ"



Sanat ve Biz sergisinin ilk kez New York'ta beğeniye sunulduğunu ifade eden Kılıç, "Bu sergiyi hazırlarken dünyaca ünlü tabloları kullandık ki dünyanın neresine gidersek gidelim aslında hiç konuşmadan sadece eserlerin varoluşuyla bile mesajımızı ulaştırırız diye düşündük" dedi. Kılıç, ABD'den sonra Avrupa'da da Almanya, Hollanda, İspanya ve Avusturya gibi ülkelerde farklı sergiler düzenlemek istediklerini dile getirdi.



Özel gereksinimli gençlerin sergide aktif olarak çalıştığını anlatan Kılıç, "Burada gördüğünüz tabloların yüzlerinde modellik yaptılar, sergide küratör olarak, sergiyi tanıtan kişiler, vakfı tanıtan kişiler olarak aktif bir şekilde görev yapıyorlar. Bugün pandemi nedeniyle burada yoklar ama biz onları temsilen buradayız" diye konuştu.

"BU İMAJI YIKMAK İSTİYORUZ"



Kılıç, "Bu sergi aslında Türkiye için çok önemli, sadece İZEV için değil. Çünkü sosyal farkındalık denildiği zaman, özel gereksinimli insanlar denildiği zaman aklımıza hep ajitasyon temalı, bağımsız hareket edemeyen, illaki desteğe ihtiyacı olan insanlar geliyor. Biz bu imajı Türkiye'den yıkmak istiyoruz, zihinlerdeki duvarı yıkmak istiyoruz. Bu, onların aslında bir sanat eserinin ana ögesi olabildiğini, estetik olabildiklerini anlattığımız bir iş, Türkiye'nin sosyal sorumluluk ve sivil toplum alanında da marka olabileceği bir iş. O yüzden burada sesimizi mümkün mertebe duyurmaya çalışacağız" dedi.



Geçen yıllarda müzik grubu Pink Floyd'un desteğini aldıklarını ve Another Brick in The Wall şarkısının Türkçe versiyonunu yaptıklarını hatırlatan Kılıç, "O şarkı aslında bu projenin sesiydi ve bu sergilerde o kliple Amerika'da Mercury'den tek onur ödülünü aldık, en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülünü aldık. Aynı yıl 2019'da yine Avrupa'nın Stevie Awards'ta en iyi sosyal sorumluk projesi ödülünü aldık, en iyi event (etkinlik) seçildik. Türkiye'de sayısız ödül aldık" dedi.

ÖDÜLLER BİZİ MOTİVE EDİYOR

Merve Kılıç "Aslında ödüller bizi motive ediyor çünkü Türkiye'yi temsilen bu ödülleri alıyoruz, bu ödülleri aslında İZEV'den çok Türkiye alıyor. Dolayısıyla serginin dünyayı dolaşması da bu anlamda çok önemli. Mesajımızı bu şekilde ulaştıracağımızı düşünüyoruz'' diye konuştu.

Serginin, Down sendromlu ve özel gereksinimli gençlerin hayatını da büyük ölçüde değiştirdiğine dikkati çeken Kılıç, "Onları sosyalleştiriyoruz. Bağımsız olarak hayata hazırlıyoruz, çok fazla kültür sanat etkinliği yapıyoruz. Önceleri daha çok izleyici, öğrenci konumundalardı. Bu projede profesyonel olarak görev aldılar ve dolayısıyla onlar 'Evet biz de varız, biz de bir sanat eserinin merkezinde yer alabiliriz, bir de profesyonel olarak küratörlük yapabiliriz' demeye başladılar" dedi.Kılıç, özellikle ailelerin çok motive olduğunu belirterek "Binlerce özel gereksinimli insanın ailesi 'Bizim çocuklarımız da doğru desteklerden faydalanırsa bir gün böyle projelerde yer alabilir, bağımsız hareket edebilir, meslek edinebilir, uzmanlaşabilir' dediler" diye konuştu.

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