Down sendromlu ressam Kıvanç Baskan'dan 'Meleğin Kaleminden' sergisi

Down sendromlu Kıvanç Baskan, Cağaloğlu'ndaki sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, resim yapmanın kendisi için bir alışkanlık haline geldiğini ve sergideki eserleri tek başına yaptığını belirtti.



Siyah ile farklı renkleri bir arada kullandığını ifade eden Baskan, "Resmi çok seviyorum. Sergi resimlerimiz çok güzel." ifadelerini kullandı.



Anne Zekiye Güler de down sendromlu çocukların sanata olan ilgilerine dikkati çekerek, "Kıvanç müzikle bayağı uğraştı ve Türk sanat müziğinde özellikle repertuvarı çok geniştir. Bir doğum gününde hediye olarak boyama kalemi seti almıştık. Ona ilgisi ağır bastı. Orgu bıraktı ve resme daha çok eğildi. 15 yıldır da kendini ve bizi resimle mutlu ediyor. Bu 6. sergisi. Özellikle down sendromlu çocuklara bir örnek teşkil ediyor Kıvanç. Hiç kimse umutsuzluğa düşmesin. Ayakları üzerinde duran çocuklar." değerlendirmesinde bulundu.



Sergi, 25 Ekim'e kadar gezilebilecek.

"BÜYÜK BİR AŞKLA BU SERÜVENİ SÜRDÜRÜYOR"



Bağımsız Sanat Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı ise Baskan ile 10 yıl önce tanıştığını ifade ederek, şunları anlattı:



"Annesi resim yaparken, o da resim yapmak istediğini belirtmiş. Annesi de kuru boyalarla A4 kağıtları vermiş. Kıvanç çok disiplinli bir şekilde bu kağıtlara günde 3-4 saat çalışarak resim yapmaya başlamış. Bir gün annesi, 'Onun resimlerini sana göstermek istiyorum hocam.' dediği zaman, doğrusu çok önem vermedim, neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Fakat hakikaten çok şaşırdım resimleriyle karşılaştığımda. Naif sanat dediğimiz bir ekolün sanki Türkiye'de keşfedilmemiş bir sanatçısıyla karşılaştığımı anladım. O gün bugündür Kıvanç'a sergi açmaya çalışıyorum. Çünkü o sürekli üretiyor. Üretim yapmaktan hiçbir zaman bıkmadı. Büyük bir aşkla bu serüveni sürdürüyor."



Serginin küratörlüğünü de üstlenen Yazıcı, galerideki alanın kısıtlı olması dolayısıyla tüm resimlerin sergilenemediğini söyleyerek, "Her çerçeveye iki resim gelecek şekilde yerleştirdik. Dolayısıyla 50 civarında resim var." dedi.