2010 yılında başlayan ve altı senelik ekran serüvenini 2015'te sonlandıran, üç Altın Küre ödüllü Downton Abbey dizisinin merakla beklenen sinema uyarlamasından yeni afiş yayınlandı. Afişte, filmin oyuncu kadrosu bir arada görülüyor.
Michael Engler’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin kadrosunda Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Maggie Imelda Staunton gibi isimler yer alıyor.
Filmde Crawley ailesi ve sadık hizmetkarları, İngiltere kralı ve kraliçesinden bir ziyaret için hazırlık aşamasındalar...
Yurt dışında 13 Eylül’de vizyona girecek olan filmin Türkiye vizyon tarihi henüz bilinmiyor.