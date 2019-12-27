Drake'den yeni yıl sürprizi: War

2019 yılını Care Package albümüyle yakaladığı başarısıyla bitiren Drake, hayranlarına sosyal medya hesabından yeni yıl hediyesi olarak kısa bir video paylaştı.
War (Savaş) adını verdiği yeni şarkısı piyasaya sunan ve fotoğraflarını paylaşan 31 yaşındaki rapçi, klibi de YouTube’dan yayınladı.
Theo Skudra’nın yönetmenliğini üstlendiği video, kısa sürede 6 milyon 854 binden fazla izlenme rakamına ve 200 binden fazla beğeniye ulaştı.
Drake, ekim ayında Money in the Grave ile Billboard’un Hot 100 listesinde Top 10’da yer alarak, en fazla şarkıyla listede yer bulan Beatles’ın rekorunu kırıp çıtayı 35'e çıkarmıştı.