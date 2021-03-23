Duman ve Xir +1 Fest'te

Instagram hesabı üzerinden yayınlanan ve çok sevilen isimleri evlerimize konuk eden konser serisi +1 Fest, Cem Adrian, pop müziğin en önemli kadın yorumcu ve söz yazarlarından Göksel, benzersiz sahne performansıyla Ceza ve Türk alternatif müziğine yeni bir soluk getiren Adamlar’ı ağırladı.



Mart ayında ise sırasıyla her cuma cumartesi Türk rock müziğinin en iyi seslerinden Fatma Turgut, rap müziğin sevilen isimlerinden No.1, Melek Mosso, Pentagram, Şanışer Sokrat St. ile beraber sahneydi.



Kariyerine dört başarılı albümle bir çok hit şarkı sığdıran Mabel Matiz ile beşinci haftayı kapatan festivalde son haftaya gelindi.



6 hafta boyunca şehrin müzik denince akla gelen ilk mekanlarından biri olan Volkswagen Arena’dan gerçekleşen çekimlerle evlerimize konuk olan +1 Fest’te 26 Mart Cuma akşamı son şarkısı “Sallan” ile adından söz ettiren Xir müzikseverlerle buluşacak. Festivalin sürpriz performansı ise yılların eskitemediği grup Duman’dan gelecek. 27 Mart Cumartesi akşamı saat 22.00’de sevenleriyle buluşacak olan Duman ile +1 Fest, sona erecek.