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Denis Villeneuve'nin yönetmen koltuğunda oturduğu bilimkurgu roman serisi uyarlaması Dune'da, Arrakis adında bir çöl gezegeninde yaşayanların konuştuğu yeni bir dil geliştiriliyor.



Bu dili geliştirecek olan kişi ise Game of Thrones dizisinde Dothraki ve Valyrian dillerinin yaratıcısı olan David J. Peterson. Frank Herbert'in yazarı olduğu ve beş kitaptan oluşan Dune serisinde Galach, Azhar, Chakobsa, Islamiyet, Tamashek dilleri bulunuyor.



David J. Peterson'ın özellikle hangi diller üzerinde çalışacağı henüz açıklanmadı. Dune serisi daha önce birçok kez sinemaya ve televizyona aktarılmıştı. 1984 yılında David Lynch tarafından uyarlanan Dune filminin başrolünde Kyle MacLachlan yer alıyordu. İkinci Dune uyarlaması ise BBC ekranları için yapılmıştı. İki ayrı mini dizi şeklinde yayınlanan Dune, 2000 yılında ve 2003 yılında olmak üzere üçer bölümden oluşuyordu. Tüm bunların ardından 2013 yılında Alejandro Jodorowsky'nin yıllarca üzerinde çalıştığı Dune uyarlaması hakkında Jodorowsky's Dune isimli bir belgesel izleyicileriyle buluşmuştu.



Dune'un yeni uyarlamasının oyuncu kadrosunda Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard, Jason Momoa, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Charlotte Rampling gibi yıldız isimler yer alıyor.