Dünya basınının Perge Antik Kenti ilgisi

Avrupa'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye, corona virüs (Covid-19) salgını sürecinde sunacağı turizm hizmetini, 'Yeniden Keşfet' adlı tanıtım ile dünyaya göstermek amacıyla en çok turist gönderen 50 ülkenin büyükelçisi ile basın mensuplarını Antalya'da ağırladı.



Kundu bölgesindeki bir otelde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilere corona virüs önlemleri ile ilgili bilgiler verdi.



Antalya'nın doğal ve tarihi güzelliklerinin de tanıtılmasının hedeflendiği etkinlik kapsamında, yabancı basın mensuplarına Perge Antik Kenti gezdirildi. Öğle saatlerinde Aksu ilçesinde bulunan Roma döneminin izlerini taşıyan Perge Antik Kenti'ne gelen basın mensuplarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi bilgi verdi.