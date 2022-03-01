Dünya Kadınlar Festivali İstanbul Müze Gazhane'de

Kadınları destekleyerek, kadınların karşılaştığı güçlükleri ve daha eşit bir dünya için ürettikleri çözümleri görünür kılmayı hedefleyen WOW-Dünya Kadınlar Festivali, 19-20 Mart tarihlerinde İstanbul’un kültür mirası ve yeni yaşam alanı Müze Gazhane’de gerçekleştirilecek.

WOW İstanbul, ‘geleneksel’ sanat mekanlarının dışına çıkarak izleyicileri çeşitlendirmeye ve yaratıcı alanların kapsayıcılığını ve erişilebilirliğini destekleyerek yeni küratoryel sesleri geliştirmeye odaklanan British Council’ın Türkiye sanat programının önemli bir parçası.

Kültür ve sanat alanını sivil toplumla bir araya getiren festival, müzik, performans, sohbetler ve atölyeler yoluyla kadınların hikayelerini ve seslerini paylaşan bir platform sunuyor.

KÜLTÜR VE YARATICILIĞIN PAYLAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Festivalde, Birleşik Krallık’tan ve Türkiye’den sanatçılar, konuşmacılar, atölye liderleri ve sivil toplum kuruluşları olacak.

İstanbul’da ilk kez fiziksel katılıma açık olan festival, sanat izleyicisini festivale katarak, kültürel ve yaratıcı ifadelerin, kapsayıcı bir platformda paylaşılmasını hedefliyor.

İSTANBULLU KADINLARIN HİKAYELERİ PAYLAŞILACAK

WOW İstanbul, yaratıcı toplulukların, sivil toplum ve sanat profesyonellerinin ve en önemlisi İstanbullu kadınların hikayelerini paylaşarak ve farklı karşılaşmalar için fırsatlar yaratarak kent sakinlerinin çeşitliliğini yansıtan bir platform oluşturacak.

Etkinlik, birbirine ilham olmak için #Birlikteyiz diyen kadınların değişime ve eşitliğe olan inancını yansıtacak.

PROGRAMDA NELER KONUŞULACAK?

WOW İstanbul’un #Birlikteyiz başlığını taşıyan açılış paneli, WOW Vakfı Kurucu Direktörü Jude Kelly ile gazeteci ve yazar Zeynep Miraç Özkartal Taner’in sohbetine ev sahipliği yapacak.



Panelde, pandemiyle yaşamaya devam eden dünyada dayanışmanın kadınlar için ne anlam ifade ettiği, göç, iklim değişikliği ve yoksulluk etkileriyle tartışılırken, sanatın kadınların bulduğu farklı direnme yöntemlerini nasıl görünür kıldığı konuşulacak.

Festivalde bu sene birçok özel kürasyonlu bölüm de olacak.

Politika, sanat, tarih, popüler kültür alanlarında içerik üreten bağımsız medya kuruluşu 5Harfliler (Türkiye'de feminist bilinçle kadın gündemi üzerine yayın yapan çevrimiçi bir web sitesi) tarafından oluşturulan bölümde, 5harfli yazarlar “Hepinizi feminist sesleri paylaşıp çoğaltmaya bekliyoruz” çağrısı ile 5harfli okurlarla buluşacak.

KADINLAR HİKAYELERİNİ PAYLAŞACAK



WOW Büyük Fikirler bölümü ise birbirinden farklı deneyimlere sahip kadınlara, kendi hikayelerini paylaşacakları ve kısa konuşmalara ev sahipliği yapacak açık sahne olarak kurgulanıyor.

Yazar Şebnem İşigüzel ve oyuncu Tamar Çıtak, Şebnem İşigüzel’in Gözyaşı Konağı Ada 1876 kitabından performatif bir okuma yapacaklar.

Hayata Sarıl Lokantası’ndan Ayşe Tükrükçü ve Avukat Aslı Karataş da bu bölüme katılan diğer isimler arasında yer alıyor.

Katılımcılı atölye çalışmaları, bu sene de şehirde sürdürdükleri farklı çalışmalar ile alanlarında öne çıkan sivil toplum kuruluşlarını festival izleyicisiyle buluşturacak.

Festivale çocuklarıyla gelen katılımcıların çocukları için İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından atölyeler düzenlenecek.

KADINLARIN SESİ MÜZİKLE DUYULACAK

Festival, bu sene de şehirdeki kadınların seslerini müzikle duyurmaya devam edecek. WOW Sesler, Beatsbygirlz Turkey Chapter’dan Beril Sarıaltun ve Birleşik Krallık’tan müzisyen ve eğitimci Mandy Wigby liderliğinde gerçekleştirilen #KültürdeKadınGücü ‘Benim Şehrim, Benim Sesim’ programından bir grup kadın müzisyenin canlı performanslarını izleyiciyle bir araya getirecek.



Festivalin açılış konseri, Elif Cemal ve EFG Londra Jazz Festivali’nden Pelin Opçin küratörlüğünde Birleşik Krallık ve Türkiye’den müzisyenlerle gerçekleştirilecek.

Festival katılımcıları aynı zamanda, dünyanın en heyecan verici kadın sanatçılarının özel olarak çekilmiş müzik performanslarından oluşan Birleşik Krallık WOW Sesler’i izleme fırsatı da yakalayacak.

FESTİVALİN YENİLERİ: HIZLI MENTORLUK, WOWSERS İSTANBUL VE SİVİL ALAN



Festivalin ilk kez bu sene yapılacak fiziksel versiyonunda yer alacak bölümlerinden Hızlı Mentorluk, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği ev sahipliğinde düzenlenecek.

Hızlı Mentorluk bölümünde festival katılımcıları, bir saat içerisinde tesadüfi olarak karşısına oturacakları dört ayrı mentorle hızlı ve tempolu sohbet ederek deneyimlerini ve içgörülerini paylaşabilecek.



Bu yıl ilk defa İKSV Alt Kat tarafından gerçekleştirilen WOWsers İstanbul bölümünde, 18-21 yaş arasındaki katılımcılar, sanatçı ve tasarımcı Pınar Akkurt’un ‘Çöpler, Kilimler ve Pikseller’ başlıklı atölyesinde bir araya gelecek.

Festival boyunca, sivil toplum kuruluşları yer alacakları stantlarda hem ürünlerini paylaşabilecek hem de aktivitelerini tanıtabilecekler.

WOW Festivali’nin Birlikte Yemek bölümünü yürütecek olan Hayata Sarıl Lokantası ve Birlikte Hareket bölümünde katılımcılara bisikletli bir hayatı tanıtacak Zincir Kıran Kadınlar, Sivil Alan katılımcılarından sadece birkaçı.

Ayrıca, Gazhane Çevre Gönüllüleri de festival süresince, ‘Gazhane’yi Arşınlayarak Tanıyoruz’ turlarını izleyiciler ile paylaşacak.

KAPANIŞIN ODAĞI ‘YARATICI ALANDA EŞİTLİK’



Festivalin kapanış paneli, kültür sanat alanının eşitlikçi bir yaklaşımla nasıl yeniden kurgulanabileceğine odaklanacak.

Festivalin son günü ise Müze Gazhane sahnesi, gazeteci Duygu Demirdağ moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde, Birleşik Krallık’tan araştırmacı ve eğitmen Vick Bain, Türkiye’den Prof. Dr. Itır Erhart ve Oyuncular Sendikası’ndan Ece Dizdar’a konuşmacı olarak ev sahipliği yapacak.

Festival katılımcıları bu ilham verici sohbette, yaratıcı kadınların değişimi yönlendirme gücü ve kültür sanat alanının eşitlikçi bir yaklaşımla geleceğe nasıl taşınacağı üzerine birlikte düşünme imkanı bulacak.