'Dünya Saat Mekan' 27 Mart Tiyatro Günü’nde Kadıköy Boa Sahne’de

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde yeni sezonun ilgi çeken oyunlarından 'Dünya Saat Mekan' saat 19.00’da Kadıköy Boa Sahne’de seyirciyle buluşacak.

Haberler 01.03.2022 - 16:20

'Dünya Saat Mekan' 27 Mart Tiyatro Günü’nde Kadıköy Boa Sahne’de

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Kadıköy Boa Sahne, Mart ayında 21 farklı oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Aynı zamanda 3 oyunun da prömiyerini gerçekleştirmeye hazırlanan Kadıköy Boa Sahne’de kendi prodüksiyonu olan oyunlar dışında birçok farklı oyun sahnelenecek.

27 Mart Dünya Günü’nde ise yeni sezonun ilgi çeken oyunlarından 'Dünya Saat Mekan' saat 19.00’da seyirciyle buluşacak.

MART AYINDA SAHNELENECEK OYUNLAR

Yabancı, Delibo, Kreutzer Sonat, Misket, Hu, Hatırlarsanız Mahremiyet Demiştik, Mutlu Değilim ama Kahrımdan da Ölmüyorum, Düğün Şarkıcısı, İstifra-Çıkrıkçılar Yokuşu, Dünya Saat Mekan, Eylül, Turşu, Sıfırla Bir Arasında, N’olcak bu Yusuf Umut’un Hali, Harika Şeyler Listesi, Kısalar (Lan!, Filiz, Eşek ya da İntikal), Kalabalık Duası, Istırap Korosu, Dara, Kader Can, Anne Yoksa Evde Kimse Yoktur, Onu Bir Su Birikintisine Atsan Bir Günde Parmaklarının Arası Yüzgeç Gibi Deri Bağlar

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