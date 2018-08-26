Buenos Aires'te, farklı ülkelerden 600 dansçının katılımıyla gerçekleşen 2018 Dünya Tango Şampiyonası'nda Özbek Soğdiyana Hamzina ve Rus partneri Dmitriy Vasin, jüri tarafından sahne tangosu dalında birincilik ödülüne layık görüldü.
Böylelikle tarihte ilk kez Arjantinli olmayan dansçılar, sahne tangosunda dünya şampiyonluğunu elde etmiş oldu.
Tango Escenario kategorisinde üç kere Taşkent şampiyonu olan Soğdiyana, 2014'te Özbekistan Milli Dans ve Koreografi Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra Moskova'daki Arjantin dansları okulunda öğretmenlik yapmaya başladı.
Soğdiyana Hamzina ve Dmitriy Vasin çifti, 2017 Dünya Tango Şampiyonası'nda 4. sıradan yer almıştı.
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