Dünya Tiyatro Günü festival olarak 81 şehirde kutlanacak

Tiyatro sanatçılarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantı sonrası 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında hazırlayacakları festivale ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.



Ersoy, Bakanlık olarak düzenli bir şekilde özel tiyatrolarla toplanarak tiyatronun geleceğiyle ilgili stratejiler konusunda ortak kararlar almaya çalıştıklarını belirterek, "27 Mart hepinizin bildiği gibi Dünya Tiyatro Günü ve bu yıla özel bir çalışma yaptık. Türkiye'nin 81 vilayetinde hem Devlet Tiyatroları hem özel tiyatrolarla dolu dolu iki gün geçirmeye karar verdik. Sadece 27 Mart'ta değil 26 Mart'ı da dahil ederek günün dolu dolu geçmesini istiyoru." diye konuştu.



Bu bağlamda özel tiyatrolardan bir talepte bulunduklarına işaret eden Ersoy, "Devlet Tiyatrolarıyla birlikte kendi oyunlarını da sergilemek isteyen özel tiyatrolar bize başvursunlar, biz de destek vereceğiz." dediklerini ve 385 başvuru olduğunu anlattı.



81 VİLAYETTE BİRLİKTE SAHNELENECEK



Bakan Ersoy, "Bunların içinden 17'si çocuk, 69'u normal olmak üzere 86 oyun tiyatro jürimiz tarafından oynamaya değer bulundu. Bu oyunlar, 81 vilayette 26-27 Mart'ta Devlet Tiyatroları ile birlikte sahnelenecek. Devlet Tiyatrolarıyla birlikte 198 performans gerçekleştirilecek. Bundan sonra da artık her yıl 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü özel tiyatrolarımızla birlikte 81 vilayete yayılmış bir şekilde performansımızı artırarak kutlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin ikincisinin 8 Mayıs'ta başlayacağını ve eş zamanlı Başkent Kültür Yolu Festivali'ni de düzenleyeceklerini bildirdi.



Bu festivallerde tiyatroların geniş bir şekilde yer almalarını istediklerini vurgulayan Ersoy, "Bu bağlamda orada da yine oyun taleplerinde bulunacağız. Oynamak isteyen oyunların bize başvurmasını isteyeceğiz. Yine performanslara göre değerlendirip festival etkinlikleri sırasında hem İstanbul hem de Ankara'da özel tiyatroların da yer almasını sağlayacağız" dedi.