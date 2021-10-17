Dünyaca ünlü Hollanda Kraliyet Concertgebouw Orkestrası'ndan Türkiye turnesi

Dünyaca ünlü Hollanda Kraliyet Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan ‘Concertgebouw Oda Orkestrası’, Türkiye turnesine Ankara'dan başlıyor.

Haberler - İHA 17.10.2021 - 13:18

Dünyaca ünlü Hollanda Kraliyet Concertgebouw Orkestrası'ndan Türkiye turnesi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli sanatseverleri Hollanda’nın en prestijli orkestralarından olan Hollanda Kraliyet Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan 'Concertgebouw Oda Orkestrası' ile buluşturacak.

ÜCRETSİZ KONSER

Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Hollanda Büyükelçiliği’nin katkılarıyla Bilkent Konser Salonu’nda 18 Ekim tarihinde düzenlenecek konserde orkestraya ilk kez ödüllü Türk çellist Nil Kocamangil de eşlik edecek. Boğaziçili kültürel girişimcilerden Duygu Esenkar ve Onur Tahmaz tarafından kurulan LocksBridge’in menajerliğini üstlendiği Concertgebouw Oda Orkestrası’nın vereceği ilk konser tüm sanatseverlere ücretsiz olacak.

Dünyaca ünlü orkestra, Türkiye turnesine Ankara’dan başlayacak. Rob Dirksen’in “Resilience” isimli eserinin de dünya prömiyeri ile yer alacağı konser, 18 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bilkent Konser Salonu’nda yapılacak. Konserde pandemi önlemleri uygulanacak.

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