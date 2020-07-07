Dünyaca ünlü La Scala Operası açıldı

Salgın sonrası açılan La Scala Operası'nda yeni dönemdeki ilk etkinliğe virüs önlemleri damga vurdu.

La Scala, İtalya'nın Milano kentinin simgelerinden biri olma özelliği taşıyor. Operanın açılışı, salgın nedeniyle kapanan Avrupa kültür hayatı için önemli bir aşama olarak nitelendiriliyor.



Operada aylar sonra düzenlenen ilk etkinliğe ise sosyal mesafe önlemleri damga vurdu.



Opera binasına girenler hem siperlik hem de maske taktı. 2 bin kişilik salon da kapasitesinin üçte biri kadar doluydu.



La Scala operası, ağustos ayında ara verecek. Opera, pandemi süresince de online konserlerle izleyiciyle buluşmuştu.