İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Zeytinli Rock Festivali'nde Sepultura sürprizi

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Piyano Festivali'nde yerli ve yabancı 285 müzisyen sahneye çıkacak.



Sanat yönetmenliğini şef Gürer Aykal'ın yapacağı festival, 1 Eylül Cumartesi günü İspanya'nın önemli Flamenko sanatçılarından Laura De Los Angeles'in vereceği konser ile başlayacak. Vokal performansını, piyano ve dans gösterisiyle ile zenginleştiren sanatçı, festival kapsamında ilk kez Türkiye'de sahne alacak.



Festivalin kapanışında ise 9 Eylül Pazar günü Tunuslu etnik caz üstadı Dhafer Youssef konser verecek. Sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı müziğini kendine özgü bir üslupla yorumlayan sanatçı, Diwan of Beauty and Odd albümünü müzikseverlerin beğenisine sunacak.



Festivalde dünyada kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Ivan Melon Lewis, yine dünyaca ünlü besteci piyanist Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası film müzikleri konseri ile müzikseverlerle buluşacak.



"GELECEK NESİLLERE EN GÜZEL ŞEKİLDE TAŞIMAK İSTİYORUZ"



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaptığı açıklamada, sanatseverlerin Antalya'da muhteşem eserlerin seslendirileceği festivale tanıklık edeceklerini söyledi. 2001 yılında başlayan ve kendi döneminde uluslararası boyut kazanan festivalin her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaştığını dile getiren Türel, her yıl birbirinden değerli dünyaca ünlü sanatçıları Antalya'da ağırladıklarını kaydetti.



Bu tür sanatsal etkinliklerin kentin kalitesini de artırdığına işaret eden Türel, "Böylesine uluslararası bir sanatsal etkinlik, turizm kenti Antalya'nın yurt dışındaki tanıtımına katkı sağlıyor." dedi.



Festivalin olgunluk dönemini yaşadığını ifade eden Türel, şöyle devam etti:



"Antalya, 19 yıldır böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyor, artık bebeklik, çocukluk hatta gençlik dönemi bitti, olgunluk dönemine geliyor. Bu tür festivalleri çok önemsiyoruz, gelecek nesillere en güzel şekilde taşımak istiyoruz."



İLK KEZ GENÇ YETENEKLER SAHNEDE



Gençlerin kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarını artırmak istediklerini söyleyen Türel, bu doğrultuda bu yıl ilk defa Genç Yetenekler Piyano Yarışması düzenlediklerini belirtti. Türel, yarışmanın iki gün süreceğini ve kazananların ilk kez solist olarak 4 Eylül Salı günü Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın Gürer Aykal şefliğinde vereceği konserde sahne alacağını bildirdi.



Genç yetenekleri desteklemek, sanata ilgilerini artırmak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini anlatan Türel, "Bu etkinliğe Antalya dışından da katılım olacak. Burada genç yeteneklerin dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştığını gören izleyici gençlerimiz de aynı heyecanı yaşamak için piyanoya sarılacaklardır. Gençlerimize müziği, sanatı sevdirmek adına bu piyano festivali önemli unsurlardan biridir." diye konuştu.



Sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerle uğraşan gençlerin tehlikeli ve kötü alışkanlıklardan da uzak durduklarını vurgulayan Türel, bu doğrultuda bu tür etkinlikleri önemsediklerine işaret etti.



Türel, festival kapsamında her yıl gerçekleştirilen Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali için bu yıl Kenan Tatlıcı'nın piyanosuyla 5 Eylül Çarşamba günü sahneye çıkacağını kaydetti.



KONYAALTI SAHİLİ'NDE PİYANO KONSER



Bu yıl festivalin bazı etkinliklerini salon dışına çıkaracaklarını bildiren Türel, Kübalı Ivan Melon Lewis'in, Antalya’nın yenilenen yüzü Sahil Antalya Yaşam Parkı Konyaaltı Sahili'nde müzikseverlerle buluşacağını söyledi.



Festival gününe sayılı günler kala biletlerin yüzde 60'ının tükendiğini belirten Türel, "Sanata doymak isteyen tüm müzikseverlerin böyle bir festivali kaçırmamaları için ellerini çabuk tutmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.



Yabancı turistlerin de katılımını sağlamak adına festivalin tarihini öne çektiklerini anımsatan Menderes Türel, deniz, kum, sahil, doğa ve tarihi dokuların yanı sıra kültürel etkinlikler için de turist çekmek istediklerini kaydetti.



Piyano tutkusu olan ve bulduğu her fırsatta piyanonun başına geçen Türel, bu festivali güçlendirerek daha geniş kitlelere yayılmasını amaçladıklarını söyledi. Geçen yıl İspanyol piyanist Manolo Carrasco ile "Memleketim" şarkısını piyano başında birlikte çalan Türel, bu yıl böyle bir planının olmadığını sözlerini ekledi.