Dünyaca ünlü şefler Gastromasa'ya geliyor

Dünyaca ünlü şeflerin workshoplar ve özel sunumlarla sahne alacağı ve bu yıl 5.cisi düzenlenen Gastromasa, 30 Kasım Cumartesi İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Sektörün ileri gelenleri ve gastronomi tutkunlarını ağırlamaya hazırlanan Gastromasa’da dünya mutfaklarını temsil eden ünlü şefler kendilerine ilham veren unsurları hazırladıkları özel sunumlarla ziyaretçilerle paylaşacak.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da konferans öncesi konuk şehir ziyareti gerçekleştirilecek olan etkinlikte şefler ve yurtdışından gelen konuklar, bu yıl Adana ve Gaziantep’i ziyaret edecekler.



DÜNYA DEVLERİ GASTROMASA SAHNESİNDE



14 yaşından beri çikolata ile uğraşan Marcolini, en iyi kakao çekirdeklerini bulmak ve mükemmeliyetçiliğiyle birlikte en rafine ürünlerini sunmak için dünyanın dört bir yanında seyahatlere çıkıyor. 1995 yılında dünya pastacılık şampiyonluğunu kariyerine ekleyen Belçikalı çikolatacı zamanının en iyi çikolata ustalarından biri olarak görülüyor.



“Duyuların ustası” olarak bilinen Danimarka’nın önemli restoranlarından olan ve iki Michelin yıldızlı AOC’nin şefi Søren Selin, pek çok yemek yazarı tarafından Nordik mutfağını punk’tan aristokrata taşıyan genç yetenek” olarak biliniyor. Yeni nesil Latin Amerika şefleri içinde bir itici güç olan Virgilio Martínez ile efsanenin arkasındaki gizli kahraman olarak gösterilen eşi Pia Leo, Peru’nun biyo-çeşitliliğine duyduğu tutku, And Dağları’ndaki araştırma projesini anlatmak üzere İstanbul’a geliyor.



Bir çoğu Michelin yıldızlı şeflerden oluşan V. Gastromasa Konferansı’nda 2015 yılında dünyanın en iyi pasta şefi unvanına sahip şefi Albert Adria, dünyanın en büyük mutfak otoriteleri tarafından Barcelona’da açtığı Dos Palillos için “Asya dışındaki en önemli Asya Mutfağı’nın şefi Albert Raurich, Avrupa’nın en genç 3 Michelin yıldızı sahipli şefi Andreas Caminada, Andoni Luis Aduriz, Gert de Mangeleer, Elena Arzak, Gaston Acurio, German Martitegui, Cristina Bowerman, Alexandre Couillon gibi konusunda uzman 20 ünlü şefin konuşmacı olarak yer alacağı Gastromasa’da ayrıca Singapurlu pasta şefi Janice Wong, Moskovalı ikizler Ivan – Sergey Berezutskiy, Bask ürünleri ile Arjantin mutfağı sunan San Sebastian’daki Amelia restoranının şefi Paulo Airado, sanatsal İspanyol mutfağının en prestijli şefleri arasında sayılan Paco Roncero, 2 Michelin yıldızı sahibi mutfaktaki ilham unsurunu irdeleyerek farklı bakış açılarını konferansı izleyenlere ışık tutacak. İki Michelin yıldızlı ve Fransız restoran değerlendirme rehberi Gault Millau’da 20 üzerinden 19 puan alan şef Alexandre Couillon da Gastromasa’da yerini alacak.