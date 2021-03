IFPI'ın verilerine göre; BTS, 2020'de çıkardığı Map of the Soul: 7 ve Be adında iki albümle yılın en çok satan sanatçısı unvanını kazandı.



Küresel satış, indirme ve yayınların bütününü dikkate alınarak hesaplanın listenin zirveyise yerleşen BTS, aynı zamanda bu unvanı batı dışından alan ilk sanatçı özelliğini taşıyor. IFPI'ın verilerine göre; Dünyaca ünlü K-Pop grubu sırasıyla şu isimler takip etti:





BTS

Taylor Swift

Drake

The Weeknd

Billie Eilish

Eminem

Post Malone

Ariana Grande

Juice Worlddd

Justin Bieber



