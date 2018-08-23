SANAT GÜNDEMİ Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti

Klasik eserlere getirdikleri özgün yorumlarla büyük bir fenomene dönüşen Il Divo grubu, son albümleri Timeless'ın dünya turnesi kapsamında 6 yıl aradan sonra Piu Entertainment organizasyonu ile 14 Eylül'de Volkswagen Arena'da sahne alacak.



Regresa A Mi (Unbreak My Heart), Aleluya (Hallelujah), Hasta Mi Final gibi kalplere kazınan şarkılarıyla aşk ve romantizmin müzik dünyasındaki karşılığı konumundaki Il Divo, tekrar İstanbul’a geliyor. Yeniden İstanbul'a gelecekleri için oldukça heyecanlı olduklarını açıklayan grup, sürprizlerle dolu bir gösteri hazırladıklarını duyurdu.

İspanyol Carlos Marin, İsviçreli Urs Buhler, Fransız Sebastien Izambard ve ABD'li David Miller'ın bir aya gelmesiyle üç tenor ve bir bariton vokalden oluşan, bugüne dek biletleri günler öncesinden tükenen dev turnelere imza atan Il Divo, yepyeni bir albüm ve çok farklı bir sahne şovuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

