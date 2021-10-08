Dünyanın uzayda çekilen ilk filmi Vyzov'un (Sınanma) iki sahnesi tamamlandı

Yönetmeni Klim Şipenko, dünyanın uzayda çekilen ilk filmi Vyzov'un (Sınanma) iki sahnesinin tamamlandığını açıkladı.

Haberler 08.10.2021 - 10:21

Dünyanın uzayda çekilen ilk filmi Vyzov'un (Sınanma) iki sahnesi tamamlandı

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Dünyanın uzayda çekilen ilk filmi Vyzov (Sınanma) yönetmeni Klim Şipenko, Uluslararası İstasyonu’ndaki (UUİ) çekimlerin takvime göre ilerlediğini belirtti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; UUİ’de çekimleri devam eden Vyzov (Sınanma) isimli filmin yönetmeni Şipenko, Rusya Uçuş Kontrol Merkezi ile görüşme sırasında, “Takvim içinde kalıyoruz. Yani her şey planladığımız gibi ilerliyor. İki sahne çektik” dedi.

Oyuncu Yuliya Peresild, yönetmen Klim Şipenko ve Rus kozmonot Anton Şkaplerov, 5 Ekim’de Soyuz MS-19 uzay aracı ile UUİ’ye gitmişti. Mürettebat, 17 Ekim’de Dünya’ya dönmeyi planlıyor.
, bir kozmonotun hayatını kurtarmak için UUİ’ye gönderilen bir kadın cerrahın hikayesini anlatacak.

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