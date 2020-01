Dwayne Johnson, Black Adam için çalışmalara başladı

Güreşte 16 şampiyonluğu bulunan ve WWE kemerini altı defa kazanan ilk isim ünvanına sahip The Rock (Kaya) lakabı Dwayne Johnson, aynı başarıyı sinemada da göstermeye devam ediyor. Beyond the Mat ile başladığı kariyerinde Hızlı ve Öfkeli ile zirve yapan, 2016 ve 2019'da dünyanın en çok kazanan aktörü olan Dwayne Johnson yeni filminin hazırlıklarına başladı.



VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Birçok komedi ve macera filminin ardından DC evreninin anti-kahramanlarından biri olan Black Adam'a hayat verecek olan Johnson, Instagram hesabından filmi 22 Aralık 2021'de yayınlanacağını duyurdu. 47 yaşındaki oyuncu bu duyuru sonrası spor salonundan yaptığı paylaşımlarla filme hazırlandığını ilan etti.



2019 yapımı Shazam! filmindeki anti-kahraman Black Adam’a odaklanacak yeni filmin yönetmenliğini Evdeki Düşman (Orphan), Mumya Evi (House of Wax) gibi filmlerle tanınan Jaume Collet-Serra’nın üstleniyor.

Dwayne Johnson daha önce yaptığı açıklamada kendi versiyonunun bir anti-kahramandan fazlası olması istediğini söylemişti.