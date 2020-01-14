Dwayne Johnson'ın hayatı dizi oluyor: Young Rock

Dünyanın en çok kazanan oyuncuları listesinde zirvede yer alan The Rock (Kaya) lakaplı Hollywood yıldızı Dwayne Johnson'ın çocukluğu dizi oluyor. Komedi türündeki NBC projesi Young Rock, 11 bölümden oluşacak.

Dizinin arka planında rol olacak Johnson; Dany Garcia, Hiram Garcia ve Brian Gewirtz'le birlikte yürütücü yapımcı olarak da projede yer alacak.

Bugünlerde Dr. Smolder Bravestone karakterini canlandırdığı Jumanji: The Next Level (Jumanji: Yeni Seviye) ile sinemada adından söz ettiren

47 yaşındaki oyuncu müjdeli haberi 168 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaştı.

Johnson paylaşımında USA Today'in haberine yer verdi

Johnson, dizinin 10 ile 25 yaşları arasındaki dönemi anlatacağı notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Yapımcılardan Brian Gewirtz de Johnson'ın çocukluk albümünden kareler paylaşarak projenin çok eğlenceli olacağını ilan etti.