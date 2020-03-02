Dwayne Johnson'ın yeni filmi de Corona virüsten etkilendi

Corona virüs nedeniyle bu kez Dwayne Johnson'lı Red Notice filminin çekimleri iptal edildi.



Wonder Woman'ın yıldızı Gal Gadot, Jumanji, Fast & Furious serisi gibi aksiyon filmlerinin başarılı oyuncusu Dwayne Johnson, Deadpool'un sevilen ismi Ryan Reynolds gibi isimlerin başrolünü paylaşacağı Red Notice'ın çekim lokasyonu değiştiriliyor.



Büyük bir bölümü Atlanta'da çekilen filmin prodüksiyonuna İtalya'da devam etmesi bekleniyordu. Ancak İtalya, virüsün en çok yaygın olduğu Avrupa ülkesi olarak biliniyor.