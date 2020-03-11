Dwayne Johnson'lı Jungle Cruise filminden ilk fragman

Disneyland'de yer alan aynı isimli tema parkından sinemaya uyarlanan Jungle Cruise, bir nehir gemisi kaptanı olan Frank ile sonsuz şifa kudretine sahip Hayat Ağacı'nı aramakta olan bilim insanı Lily'nin, vahşi yaşamdan doğaüstü varlıklara pek çok zorluklarla karşılaştıkları macerayı anlatıyor.



Frank'e Dwayne Johnson'ın, bilim insanı Lily'ye Emily Blunt'ın hayat verdiği filmde, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Edgar Ramírez, Jack Whitehall, Veronica Falcón, Andy Nyman gibi isimler yer alıyor.



Filmin 24 Temmuz 2020 tarihinde seyirciyle buluşması bekleniyor.



JUNGLE CRUISE FRAGMANI

