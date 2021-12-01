Ebru Cündübeyoğlu: Eliniz yüzünüz düzgünse komedi yapmak zorlaşıyor

1993 yılında Türkiye Dördüncü Güzeli seçilen ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, önceki akşam Aykut Enişte 2 filminin galasında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla konuşan Cündübeyoğlu, komedi filmleri ve komedi oyunculuğu ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Tiyatro yapmaya devam ettiğini söyleyen 47 yaşındaki oyuncu, komedi oyunculuğunun drama göre daha zor olduğunu söyledi.



Cündübeyoğlu "Komedi filmlerinin gişeleri daha fazla, daha çok bu tip işler yapılıyor. Ben de komedi yapmayı seviyorum. Televizyonda daha çok seviyorum komediyi, daha fazla olmalı" dedi.



Aykut Enişte 2 setinden fotoğraf

Ebru Cündübeyoğlu "Komedi zor iş, ağlama daha büyük ortak bir payda. Hepimiz aynı şeylere ağlayıp üzülüyoruz ama gülmeye iş gelince herkesin güldüğü şeyler, algısı ve espriler birbirinden farklı oluyor. Komedi yapmak daha zor" diye konuştu.

Ayrım yapmadığını söyleyen Cündübeyoğlu, "Bana gelen işler arasında komedi daha ağır basıyor. Hiç şikayetçi değilim bundan. Eliniz yüzünüz düzgünse, belli şekil şemaliniz varsa komedi yapmak gittikçe zorlaşıyor, bu klişeyi kırdığım için kendi adama çok mutluyum. Gülme kredim var seyircilerde. Keza tiyatroda hala güldürmeyi seviyorum" dedi.

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