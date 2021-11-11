Ed Sheeran: Adele kimseyle çalışmaz

İngiliz sanatçı Ed Sheeran, kendisi gibi İngiliz olan Adele ile şimdiye dek neden iş birliğine gitmediklerini komik bir dille itiraf etti.

"İŞİNİ BOZMAK İSTEMEZSİNİZ"



Bir radyo şovuna katılan 30 yaşındaki müzisyen, “Adele kimseyle çalışmaz. Aslında onunla ilgili durum şu, işinde o kadar iyi ki siz de onunla iş birliğine gidip, bunu bozmak istemezsiniz” dedi.

"ORTAK NOKTALARIMIZ VAR"



15 yıldır tanıştıklarını ifade eden Sheeran, “Yanındaki arkadaşıyla turnelere giderdi. Biz de ortak müzisyen dostlarımız sayesinde tanışıyoruz. Ondan üç yıl sonra ben de başarıyı yakaladım. Ve yeniden karşılaştığımızda çok hoş bir durum oluştu. Kendisini çok yakından tanımıyorum ama ikimiz de İngiliz olduğumuz için ortak noktalarımız var” diye konuştu.

Star'ın yeni dizisi Annemizi Saklarken'den 2. tanıtım