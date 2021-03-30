Eda Çekil'den 'Aile Albümü' sergisi

Yapı Kredi bomontiada, Eda Çekil’in aile albümlerine, aile ve evlilik kurumlarına dikkatli bir bakış sunan İstanbul’daki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

30.03.2021 - 12:13

Eda Çekil'den 'Aile Albümü' sergisi

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Yapı Kredi bomontiada, sanatçılara galeri sisteminden farklı bir destek yapısı oluşturmak amacıyla 2017 yılında kurulan BüroSarıgedik işbirliği ile yıl boyunca bir dizi sergiye ev sahipliği yapacak.

Çoğunlukla kişisel geçmişine odaklanarak fotoğraf ve farklı ortamları toplumsal cinsiyet ekseninde bir araya getiren Eda Çekil, bu yıl tamamladığı sanatta yeterlik çalışmasında çağdaş sanatta aile fotoğrafı ve toplumsal cinsiyet üzerine odaklanıyor.

Sanat ortamının güncel koşullarında sanatçılara ve sanatseverlere alan açacak bu işbirliğinin ilk iki sergisinden biri olan Eda Çekil’in 'Aile Albümü' sergisi, 8 Nisan-8 Mayıs 2021 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

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