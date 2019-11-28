Edis 1 Aralık'ta Volkswagen Arena'da

'Benim Ol', 'Çok, Çok', 'Dudak' gibi parçalarla milyonların kalbinde taht kuran, yeni neslin en çok konuşulan yıldız ismi Edis, Ân albümü ile geçtiğimiz sene başlattığı büyük turnesini, 1 Aralık'ta Volkswagen Arena'da özel bir konserle sonlandırıyor.



Son zamanların en çok satan pop albümü Ân'daki her bir şarkısı ile dijital satış platformlarında ayrı ayrı liste başı olan Edis, bu çok özel konserle kariyerinin 5. yılını da kutluyor.



Volkswagen Arena sahnesinde gerçekleşecek “Ân’a Veda” konserine büyük bir ekip ile hazırlanan sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Profesyonel bir ekip tarafından çekilerek belgesel haline de getirilecek olan konserde Edis, izleyicilerini “Ân”ın bir parçası olmaya davet ediyor.



Edis,’in 24 şarkı seslendireceği ve dönüşüm sürecinin başlangıcı olarak kabul edilen “Ân’a Veda” konseri özel ve sürpriz dijital içerikler ve projeksiyonlarla bir kutlamaya dönüşecek.

