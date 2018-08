İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Edis: Sevgi beni doyurmaz

Son dönem müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Edis, Posta'ya konuştu. 27 yaşındaki şarkıcı, "Şarkı sözleriniz erotik bulunuyor" denmesine üzerine, "Şu an hiç utangaç değilim, eskidendi o. Bunlar bence hiç erotik değil. Sevginin büyük bir parçası sevgiliyi dudağından öpmek. Erotik yazsam zaten ooo" ifadelerini kullandı.



Edis, "Erotizm ne sizce?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Onu ben bilmiyorum. Erotizm deyince film geliyor benim aklıma. İnsan sevdiğiyle yaşadığı şeye erotizm demez bence. Aşktır o. Zaten her şeyi yaşıyoruz sevdiğimizle. Yaşamıyormuşuz gibi davranmak ikiyüzlülük. Mesela ‘An’ şarkımda “O an herkes gibi çırılçıplak ama bir bakan gitmez bir daha” diyorum. Kendimizi de övüyorum. Aşkı yüceltiyorum orada. Evet, bu cüretkarlık ama bence asla erotizm değil. Ben ne yaşıyorsam onu anlatıyorum. Bugüne kadar kendimi hiç sansürlemedim. Yazıp da sildiğim hiçbir sözüm olmadı."

EDİS NTV'YE KONUK OLDU - İZLE