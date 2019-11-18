Edis’in figürü Madame Tussauds İstanbul’da yer alacak

Son zamanların müzik listelerinde adından söz ettiren genç sanatçı Edis Görgülü, Madame Tussauds İstanbul’un yıldızlarından biri olmaya hazırlanıyor.

1574079174_MTR_7147.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Murat Boz'un balmumu heykeli Madame Tussauds'da

Murat Boz'un balmumu heykeli Madame Tussauds'da

250 yıllık tarihe sahip dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, sanat, spor ve bilim alanında 70’ten fazla figürün yer aldığı İstanbul’daki merkezine yeni bir yıldız daha misafir etmeye hazırlanıyor.

Ziyaretçilerinin taleplerini ön planda tutan Madame Tussauds İstanbul, gelen yoğun talep üzerine genç sanatçı Edis’in figürünü hayranlarıyla buluşturacak.

Madame Tussauds Londra ve İstanbul’daki stüdyo Edis'in de yer aldığı figür yapımının ilk adımı olan ölçü alımını hayata geçirdi. Ölçü alımı sırasında yaklaşık 3 saat poz veren sanatçının 300’ün üzerinde fotoğrafı çekildi ve 250’ye yakın ölçüsü alındı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...