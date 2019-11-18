Edis’in figürü Madame Tussauds İstanbul’da yer alacak

250 yıllık tarihe sahip dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, sanat, spor ve bilim alanında 70’ten fazla figürün yer aldığı İstanbul’daki merkezine yeni bir yıldız daha misafir etmeye hazırlanıyor.



Ziyaretçilerinin taleplerini ön planda tutan Madame Tussauds İstanbul, gelen yoğun talep üzerine genç sanatçı Edis’in figürünü hayranlarıyla buluşturacak.



Madame Tussauds Londra ve İstanbul’daki stüdyo Edis'in de yer aldığı figür yapımının ilk adımı olan ölçü alımını hayata geçirdi. Ölçü alımı sırasında yaklaşık 3 saat poz veren sanatçının 300’ün üzerinde fotoğrafı çekildi ve 250’ye yakın ölçüsü alındı.