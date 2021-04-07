Edis'in Martılar şarkısı fizy'nin zirvesinde

Dijital müzik platformu fizy’de mart ayının ‘en’leri açıklandı. Son dönemin popüler isimlerinden Edis’in son parçası Martılar müzik tutkunları tarafından en fazla paylaşılan şarkı oldu. Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar’ın Öptüm Nefesinden isimli düeti en fazla dinlenen şarkı oldu.

DHA 07.04.2021 - 14:01

Edis'in Martılar şarkısı fizy'nin zirvesinde

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Benim Ol şarkısıyla büyük bir başarı yakalayan Edis’in yaza girmeden önce çıkardığı enerji dolu parçası Martılar, fizy'de en fazla paylaşılan şarkı oldu. Söz ve müziği Emrah Karakuyu imzalı ve düzenlemesi Ozan Çolakoğlu tarafından yapılan şarkı kısa zamanda yediden yetmişe herkesin diline dolandı.

'ÖPTÜM NEFESİNDEN' EN ÇOK DİNLENENLER ARASINA GİRDİ

Türk müziğinin usta isimlerinden Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş en çok dinlenen sanatçılar arasında zirvede yerlerini korurken her yaştan hayran kitlesine sahip Oğuzhan Koç, Mustafa Ceceli, Serdar Ortaç, Tarkan ve Buray da listede yer aldı. Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar’ın düeti Öptüm Nefesinden ise en çok dinlenenler arasına girdi. fizy’de mart ayında en fazla Sakiler’in Dünyadan Uzak isimli parçası beğenildi.

EN SEVİLEN YİNE POP OLDU

35 milyondan fazla şarkının bulunduğu platformda kullanıcılar mart ayında da en fazla ‘pop’ türü parçaları dinledi. Pop’u ‘rap’ ve ‘yöresel’ müzik türleri takip etti. Onlarca müzik listesinin bulunduğu platformda en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: ‘En Yeniler (Yerli)’, ‘Günün Listesi’, ‘En Yeniler (Yabancı)’, ‘90’lar Türkçe Pop’, ‘fizy pop’, ‘#EvdeHayatVar pop’, ‘2020 Yaz’, ‘Yeni Nesil Pop’, ‘fizy rap’ ve ‘Eskimeyen Şarkılar’.

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