Edis'in Martılar şarkısı fizy'nin zirvesinde

Benim Ol şarkısıyla büyük bir başarı yakalayan Edis’in yaza girmeden önce çıkardığı enerji dolu parçası Martılar, fizy'de en fazla paylaşılan şarkı oldu. Söz ve müziği Emrah Karakuyu imzalı ve düzenlemesi Ozan Çolakoğlu tarafından yapılan şarkı kısa zamanda yediden yetmişe herkesin diline dolandı.



'ÖPTÜM NEFESİNDEN' EN ÇOK DİNLENENLER ARASINA GİRDİ



Türk müziğinin usta isimlerinden Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş en çok dinlenen sanatçılar arasında zirvede yerlerini korurken her yaştan hayran kitlesine sahip Oğuzhan Koç, Mustafa Ceceli, Serdar Ortaç, Tarkan ve Buray da listede yer aldı. Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar’ın düeti Öptüm Nefesinden ise en çok dinlenenler arasına girdi. fizy’de mart ayında en fazla Sakiler’in Dünyadan Uzak isimli parçası beğenildi.



EN SEVİLEN YİNE POP OLDU



35 milyondan fazla şarkının bulunduğu platformda kullanıcılar mart ayında da en fazla ‘pop’ türü parçaları dinledi. Pop’u ‘rap’ ve ‘yöresel’ müzik türleri takip etti. Onlarca müzik listesinin bulunduğu platformda en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: ‘En Yeniler (Yerli)’, ‘Günün Listesi’, ‘En Yeniler (Yabancı)’, ‘90’lar Türkçe Pop’, ‘fizy pop’, ‘#EvdeHayatVar pop’, ‘2020 Yaz’, ‘Yeni Nesil Pop’, ‘fizy rap’ ve ‘Eskimeyen Şarkılar’.

