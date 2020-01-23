Edward Snowden'in ajanlıktan sürgüne uzanan macerası: Sistem Hatası

2013 yılında yirmi dokuz yaşında bir adam tüm dünyayı şoka uğrattı: Edward Snowden. Eski CIA ve NSA teknoloji ajanı Snowden, ABD hükümetinin ve istihbarat örgütlerinin sivil-suçlu ayırmaksızın tüm dünyayı gözetlediğini belgeleriyle açığa çıkardı. Bir kez olsun telefonla konuşan, bilgisayar başına oturan herkes risk altındaydı. Yasalar mahremiyetimizi korumuyordu. Büyük birader tepemizdeydi. Teknoloji şirketleri yaşamlarımızı bir ürüne çevirip istihbarat örgütlerine pazarlıyor, istihbarat örgütleri hiçbir gerekçe göstermeden tüm yaşantımızı kayıt altına alıyordu. Dünya, gerçeğe dönüşen distopyayla yüzleşmek zorundaydı.



Aradan geçen altı yıldan sonra Edward Snowden ilk kez kendi yaşam öyküsünü, bu kitlesel gözetleme sisteminin kurulmasına nasıl yardımcı olduğunu ve gizli bilgileri ifşa etme sürecini açıklıyor. Sistem Hatası adlı kitap, Snowden’ın Beltway’deki çocukluk yıllarından CIA ve NSA’ye, ajanlıktan gerçeklerin kamuoyuna açıklanmasına ve sürgüne uzanan soluk kesici bir macera. Hakikati açıklamak için her şeyini feda etmeyi göze alan bir adamın öyküsü. Dijital çağın en çarpıcı ve klasikleşmeye aday biyografilerinden biri.

EDWARD SNOWDEN KİMDİR?



1983 yılında Kuzey Carolina, Elizabeth City’de kamu görevlisi bir ailenin ikinci çocuğu olarak doğdu ve Fort Meade’in gölgesinde büyüdü. Alaylı bir sistem mühendisi olarak CIA’de kamu görevlisi, NSA’de taşeron olarak çalıştı. Yerine getirdiği kamu hizmeti için Doğru Yaşam Ödülü, Alman Hakikati Fısıldayan Ödülü, Doğruları Söyleyenler İçin Ridenhour Ödülü ve Uluslararası İnsan Hakları Birliği tarafından verilen Carl von Ossietzky Madalyası dahil pek çok ödül kazandı. Basın Özgürlüğü Vakfı’nın yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.