Efsane müzikal Fame ilk defa Türkiye’de

30. yıl turnesinde, dansın tüm coşkusunu yaşatacak 80’lerin unutulmaz ikonu müzikal, 10-15 Aralık 2019 tarihleri arasında sadece 8

performans için 22 kişilik oyuncu, 11 kişilik teknik ekip, 4 kişilik müzisyen kadrosu ile Piu Entertainment organizasyonuyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak. Etkinliğin biletlerinin büyük kısmı şimdiden tükendi.



Yönetmenliğini ve koreografisini Nick Winston’ın üstlendiği Fame efsanesinin müzikali, Keith Jack ve Jorgie Potter’a ek olarak hepsi birbirinden yetenekli isimlerden oluşan bir ekibi bir araya getiriyor:

Hayley Johnston, Stephanie Rojas, Molly McGuire, Jamal Crawford, Albey Brooks, Louisa Beadel, Simon Anthony, Alexander Zane, Katie Warsop, Tom Mussell, Morgan Jackson, Ryan Kayode, Duncan

Smith, Serina Matthews ve Daisy Edwards.