Efsane rock grubu Queen’e özel madeni para

Grubun gitaristi Brian May, Queen için basılan özel yapım madeni parayı tanıttığı kısa bir video yayınladı.



Videoda, “Böyle bir şey kimin aklına gelirdi? Kraliyet Darphanesi’nden özel yapım bir para. Bir yüzünde Kraliçe Elizabeth, öteki tarafında Queen var" ifadelerine yer verildi.



Grubun logosu ve üyelerinin çaldıkları enstrümanların işlendiği madeni parada, Freddie Mercury’nin Bechstein marka kuyruklu piyanosu, May’in ‘Red Special’ model gitarı, baterist Roger Taylor’ın ‘Ludwig‘ marka bas davulu, ve bas gitarist John Deacon’un ‘Fender Precision’ model bas gitarı bulunuyor.



Krallık Darphanesi’nden yapılan basın açıklamasında, madeni paradaki işlemeleri yapan Chris Facey’nin, grubun ünlü parçası ‘Bohemian Rhapsody’e saygı duruşu niteliğinde bir dizaynla, Freddie Mercury’nin piyanoda bastığı tuşları parçanın açılış notaları olarak dizayn ettiği belirtildi.

QUEEN GRUBUNUN 3 ŞARKISINA BİNLERCE HAYRANLA KLİP

