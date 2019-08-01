Her akşam binlerce sanatseveri ağırlayan Verona Opera Festivali’nde efsane tenor Placido Domingo, bu kez sahnede değil, orkestranın başındaydı. Sahnede ise Devlet Opera ve Balesi’nin Genel Müdürü tenor Murat Karahan yer aldı.



Karahan, ünlü İtalyan besteci Guiseppe Verdi’nin Aida adlı eserinde Radames rolüyle başrolde sahneye çıktı. Karahan, festivalde eşine az rastlanır bir başarıya imza atıyor. Aida, Il Trovatore, Carmen ve Tosca olmak üzere toplam 4 opera eserinde 15 temsilde oynuyor.



Karahan, 2, 24, 27 Ağustos ve 4 Eylül’de Carmen, 29 Ağustos ve son olarak 6 Eylül’de Tosca ile Arena di Verona sahnesinde olacak.



Milattan sonra 1. Yüzyılda Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilen, dünyanın en eski ve en iyi korunmuş amfi tiyatrolarından Arena di Verona’da, ünlü besteci Mozart'tan Luciano Pavarotti'ye, Maria Callas'dan Placido Domingo'ya kadar dünyanın en önemli besteci ve yorumcuları sahne aldı.



Verona Opera Festivali’nin açılışı, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın katılımıyla 21 Haziran’da yapılmıştı.

