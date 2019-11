Efsane yıldız Tina Turner 80 yaşında! (Doğum günü paylaşımı)

"Rock and Roll müziğin kraliçesi" lakaplı Amerikalı şarkıcı Tina Turner 80. yaş gününü kutladı.



Efsane yıldız doğum gününe özel 55 bin takipçili Twitter hesabından bir kutlama mesajı yayınladı.

To celebrate turning 80 years old, Tina has recorded a special birthday video message just for her fans.💜 #Tina80 pic.twitter.com/dUFEUawQ7r — TinaTurner (@LoveTinaTurner) November 26, 2019

Sahneye ilk kez 1956 yılında çıkan ünlü sanatçı bugüne kadar yaptığı 10 stüdyo albümüyle 12 Grammy Ödülü kazandı.



Sahne performansları, saç stili ve güçlü sesiyle dikkatleri üzerine çeken Turner 200 milyondan fazla albüm satışıyla "Tüm zamanların en çok satan sanatçıları" arasında yer alıyor.



'What's Love Got to With It', 'Let's Stay Together', 'The Best', 'River Deep Mountain High', 'Nutbush City Limits', 'Steamy Windows' gibi şarkılarıyla müzik listelerinde zirvede yer aldı.



Gerçek adı Annie Mae Bullock olan Tina Turner hayatı boyunca iki kez evlendi. İlk evliliğini kendisini keşfeden gitarist Ike Turner ile 1962 yılında yapan sanatçı, 2013 Temmuz'unda müzik yapımcısı Erwin Bach ile dünya evine girdi ve ertesi sene İsviçre vatandaşı oldu.



2008 yılında sahneye çıkışının 50'inci yılını kutlayan sanatçının "Tina!: 50th Anniversary Tour" adlı turnesi tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapan müzik turnelerinden biri olmuştu.



Müzik kariyerinin yanı sıra bazı filmlerde de oynayan Turner, 1985 yapımı bilim-kurgu aksiyon filmi 'Mad Max Beyond Thunderdome' ve 1993 yapımı 'Last Action Hero'da rol aldı.