Eğlence sektörünün devleri ırkçılığa karşı birleşti

ABD'de vatandaşı George Floyd'un elleri arkadaş kelepçeli halde beyaz bir polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesi sonrasında ırkçı şiddete karşı protesto gösterileri giderek yayılırken, eğlence dünyasına yön veren kanal, stüdyo ve platformlar da yayımladıkları bildirilerle ırkçılığı kınadı.



Netflix, Hulu, Amazon, YouTube ve HBO ile başlayan "Siyah toplumun yayındayız" dayanışmasını, Disney, Marvel, ViacomCBS, Warner Bros., A24, Lionsgate, BET, FX Networks, Fox Entertainment, TBS, TNT, Starz, AMC ve Oscar Ödülleri'ni belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ile farklı pek çok sektör temsilcisi takip etti.



Kurumlar, sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri benzer mesajlarla "Siyahların yaşamı değerlidir" (Black lives matter) dedi.

"SESSİZ KALMAK SUÇA KATILMAKTIR"

Çoğu kuruluş, hesabını karartıp profil bilgisine "Black lives matter" (Siyahların yaşamı değerlidir) ibaresini koydu.

Netflix, "Sessiz kalmak suça katılmaktır. Siyahların yaşamı değerlidir. Siyah üyelerimize, siyah çalışanlarımıza, siyah yaratıcılarımıza karşı sorumluluğumuz var," ifadesini kullanırken Amazon, Twitter ve Instagram sayfalarına şu mesajı koydu: "Siyah toplumun yanındayız. Irkçılık ve adaletsizliğe karşı iş arkadaşlarımız, sanatçılarımız, yazarlarımız, yapımcılarımız ve seyircilerimizle bu mücadelede birlikteyiz."

Hulu platformu "Bugün ve her zaman siyahların yanındayız. Görülüyorsunuz, sesiniz duyuluyor. Sizinleyiz" mesajını yayımlarken, Oscar'ın belirleyicisi olan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden adalet çağrısı geldi.

