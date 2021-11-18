Ekim Geçidi Sergisi sanatseverlerle buluştu

Türkiye’nin birçok şehrinde binlerce sanatseverin beğenisine sunulan, 20’inci yılında, 62 sanatçının birbirinden değerli eserleriyle yer aldığı, Ekim Geçidi Sergisi, sanatseverler ile buluştu.

Haberler 18.11.2021 - 10:22

Ekim Geçidi Sergisi sanatseverlerle buluştu

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Bu yıl 20’incisi gerçekleşen, Ekim Geçidi Sergisi açıldı.

Gülsün Erbil’in koordinatörlüğünde hazırlanan sergi, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda sanatseverlerle buluştu. Sergide 62 sanatçının 62 eseri, yaşama dair birden fazla temayla beğeniye sunuldu.

Serginin kurucusu ve koordinatörü Gülsün Erbil de bir konuşma yaparak, “Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve bize yardımcı olan tüm personele de teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl 20’cisini yaptığımız Ekim Geçidini 27 il ve ilçede yaptık ve belki on binlerce sanatseverin beğenisine sunduk. Bugüne kadar sergimize, 1500’ün üzerinde sanatçı katıldı" dedi.

Ekim Geçidi Sergisi, 30 Kasım Salı gününe kadar görülebilir.

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