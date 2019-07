Bu yıl düzenlenecek üçüncüsüyle artık bir gelenek haline gelen Big Burn İstanbul, yeni evi Şile Woodyville Treehouses’da on binlerce müzikseveri ağırlayacak. 3 gün boyunca müzik ve eğlence sunacak olan Big Burn İstanbul’da uluslararası ve lokal olmak üzere 100’e yakın DJ ve prodüktör, ikisi kumsalda olmak üzere 4 sahnede konukları dans ettirecek.



Konaklama seçenekleri arasındaki bungalovlar satışa çıkar çıkmaz tükendi. Çadır alanı biletleri ise tükenmek üzere. 3 gün boyunca elektronik müzikseverlere ev sahipliği yapacak Şile Woodyville Treehouses muhteşem bir festival için hazır.



FESTİVALE KATILAN YILDIZ İSİMLER

Clapton, Damian Lazarus, David Mayer, Dubfire, Guy Gerber, Joachim Pastor (live), N’TO (live), Nastia, Recondite (live), Stephan Bodzin, Woralks, Adiel, Antigone, Behrouz, Be Svendsen, Carlita, Francesca Lombardo, Ilario Alicante, Len Faki, Marco Resmann, Mind Against, Monoloc, Matthew Dekay, Ocean vs Orientalis, Ruede Hagelstein ve geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği efsane performansı dillerden düşmeyen yetenekli Peggy Gou.