Elisabeth Moss'tan yeni film: Run Rabbit Run

İlk olarak Mad Men dizisiyle tanınan, ardından The Handsmaid’s Tale dizisiyle yıldızı parlayan Amerikalı oyuncu Elisabeth Moss, Run Rabbit Run filminin hem başrolünde yer alacak hem de filmin yapımcılığını üstlenecek.



The Handmaid’s Tale dizisinde de Elisabeth Moss ile birlikte çalışan Avusturalyalı yönetmen Daina Reid, bu kez korku gerilim türünde olan Run Rabbit Run’ın yönetmenliğini üstleniyor. Hand Maid’s Tale, The Outsider, Space Force gibi televizyon dizilerindeki yönetmenliği ile dikkat çeken Daina Reid uzun metraj alanında da Run Rabbit Run ile iyi bir başarı yakalamayı planlıyor.



Elisabeth Moss, Run Rabbit Run’ın yapımcılığını XYZ Films ve Carver Films ile birlikte gerçekleştiriyor. Filmin çekimleri, salgından daha az etkilenen Avusturalya’da gerçekleştirilecek.



The Good People, Kenny Kola, Burial Rites romanlarını kaleme alan Avusturalyalı yazar Hannah Kent kendi orijinal fikrinden yola çıkarak senaryoya için çalışmalara başladı.



Run Rabbit Run, Elisabeth Moss‘un canlandıracağı doğum uzmanı Sarah’ın hikayesini konu alıyor. Bir modern zaman hayalet hikayesi olarak tanımlanan filmde, kızı Mia’nın garip davranışlarını anlamaya çalışan bir doktor olarak Sarah kendi düşünceleriyle de çelişkiye düşüyor. Kızını iyileştirmek için geçmişlerinden bir hayaletle yüzleşmek zorunda kalıyor.