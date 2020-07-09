Elisabeth Moss'un yeni proje belli oldu

Mad Men ve The Handmaid's Tale'in yıldızı Elisabeth Moss, oynadığı yeni mini diziyle gerçek suç hikayelerine girmeye devam ediyor.



Moss, stüdyo için Candy Montgomery ve Betty Gore'un gerçek hikayesine dayanan Candy adlı bir dizide başrrol oynayacak.



Moss, yeni proje hakkında; “Bir süredir bir anti-kahramanı oynamak istiyordum ve 'Mad Men'den sonra Robin'le tekrar çalışmak için yer arıyordum. Bu yüzden bana Texas'lı bir ev hanımı oynamak isteyip istemediğimi sorduğunda, sadece 'Nereye imza atıyorum?' dedim. “The Act” üzerine yaptığı inanılmaz çalışmadan sonra Nick'le çalışma fırsatı yakalamak, lezzetli bir tatlı alıp 100 vişnenin üstüne koymak gibi bir şeydi. Yapım ortağım Lindsey ve ben, Alex, Scott ve UCP'deki herkesle, bu projenin yaptığımız başka hiçbir şeye benzemeyeceğine ve orijinal bir rol olacağına inandığım bir şovda ortak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım" diyor.