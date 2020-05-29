Elmalı mozaik, Amasya'da sembol oluyor

Amasya’da bulunan Roma dönemine ait yaklaşık 1.800 yıllık elmalı mozaik, şehrin sembollerinden biri oluyor.

29.05.2020 - 13:14

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Amasya'da 7 yıl önce Yavru Köyü yakınlarındaki arkeolojik kazıda, elma ağacı ve keklik figürlü mozaik bulundu. Roma Dönemi'nden kalma 2 bin yıllık mozaik titizlikle restore edildi. Kentin tarihinde köklü bir yeri olduğunun kanıtı niteliğindeki elma ağacı figürlü mozaik, sergilenme aşamasına geldi.

ZEUGMA BENZERLİĞİ

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, mozaiğin Amasya için büyük öneme sahip misket elmasını yansıttığını belirterek, "Gaziantep'teki Zeugma mozaikleri ile benzerlikler gösteriyor. Ulusal ve uluslararası arenada ünik ve eşsiz olan eser, şehrimizin sembollerinden olacak" dedi.

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