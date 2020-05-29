Elon Musk'ın sevgilisi Grimes ruhundan bir parçayı 10 milyon dolara satışa çıkarıyor

Elon Musk'ın sevgilisi şarkıcı Grimes, yakın bir zamanda çevrimiçi olarak düzenlenecek olan; çizim, resim ve fotoğraflarını sergileyeceği Selling Out adlı gösteride ruhundan bir parça satacağını açıkladı. Grimes, 'baş eserinin' kendi ruhunun bir kısmının sahibi olunmasını sağlayacak resmi bir belge olacağını duyurdu.

Bloomberg’e konuşan şarkıcı, açık artırmada birçok yapıtın satılacağını belirterek, aslında başta böyle bir belge satmayı düşünmediğini ancak daha sonra fikrini değiştirdiğini söyleyerek, "Hiç kimsenin satın almasını istemedim, bu yüzden 10 milyon dolar paha biçmemiz gerektiğini söyledim, muhtemelen bu şekilde kimse satın almayacak" dedi.



‘Parça'yı satmak için avukattan sözleşme hazırlamasını istediğinde ise ruhunu satma fikrine daha sıcak bakmaya başladığını ifade eden Grimes, "Üzerine düşündükçe felsefi açıdan daha ilginç bir hal aldı" diye konuştu.



Kendisini daha çok görsel bir sanatçı olarak gördüğünü ve bilgisayar oyunlarından ilham aldığını söyleyen şarkıcı, "İnsanlar dijital sanata veya video oyunlarına küçümseyerek yaklaştığında, rahatsız oluyorum. Son yıllarda, en dikkat çekici, duygusal ve sarsıcı sanatsal deneyimlerimden bazıları bilgisayar oyunları oldu" diye konuştu.