Elton John ve Dua Lipa'dan ortak single: Cold Heart

Müziğin dünyaca ünlü usta ismi Elton John ile genç yetenek Dua Lipa, birlikte single çıkardı. İkilinin Cold Heart adlı şarkısının bu yazın hitlerinden biri olması bekleniyor.

16.08.2021 - 13:12

Elton John ve Dua Lipa'dan ortak single: Cold Heart

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Elton John ve Dua Lipa yeni single'ları Cold Heart'ı yayımladı. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, besteci ve piyanist John Elton’ın popüler sanatçı Dua Lipa ile bir araya geldiği Cold Heart'ın remix’i ise Avustralyalı elektronik/dans müzik üçlüsü PNAU’ya ait.

Bambaşka tarzlarda birbirinden başarılı isimlerin bir araya geldiği Cold Heart'ın bu yazın hitlerinden biri olması bekleniyor. 

Şarkıda; 74 yaşındaki Elton John, 1989 yılı hiti Sacrifice'tan sözleri, 25 yaşındaki Dua Lipa da yine John'un 1972'de çıkan Rocket Man klasiğinden sözleri söylüyor. 

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