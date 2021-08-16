Elton John ve Dua Lipa'dan ortak single: Cold Heart

Elton John ve Dua Lipa yeni single'ları Cold Heart'ı yayımladı. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, besteci ve piyanist John Elton’ın popüler sanatçı Dua Lipa ile bir araya geldiği Cold Heart'ın remix’i ise Avustralyalı elektronik/dans müzik üçlüsü PNAU’ya ait.

Bambaşka tarzlarda birbirinden başarılı isimlerin bir araya geldiği Cold Heart'ın bu yazın hitlerinden biri olması bekleniyor.

Şarkıda; 74 yaşındaki Elton John, 1989 yılı hiti Sacrifice'tan sözleri, 25 yaşındaki Dua Lipa da yine John'un 1972'de çıkan Rocket Man klasiğinden sözleri söylüyor.