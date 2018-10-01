Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John’un hayatını anlatan biyografik film Rocketman’den ilk tanıtım yayınlandı.



Film, John'un Royal Müzik Akademisi'nden bir dahi olarak çıkıp süperstarlık basamaklarını tırmanması ve söz yazarı Bernie Taupin ile olan işbirliği sürecini konu alıyor.



Filmde Elton John’u Taron Egerton canlandırırken, Bernie Taupin'i BAFTA ödüllü Jamie Bell canlandırıyor. Elton John'un sevgilisi ve menajeri John Reid rolünde ise Game of Thrones'taki Robb Stark'ı oynayan Richard Madden bulunuyor. Elton John'un annesine ise Jurassic World serisiyle çıkış yakalayan Bryce Dallas Howard hayat veriyor.



Filmin yapımcılarının, filmde Elton John hakkında hiçbir karanlık tarafın anlatılmasından kaçınmadıklarını söylemeleri üzerine 18 yaş üstü bir film olması bekleniyor. Böylece film ilk +18 müzikal filmi olma niteliğini taşıyor.



Dexter Fletcher'ın yönetmenliğini üstlendiği Rocketman, Türkiye’de 7 Haziran 2019'da vizyona girecek.



ROCKETMAN FRAGMANI