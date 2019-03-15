Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John'un yaşamının anlatıldığı Rocketman'in Türkçe altyazılı fragmanı çıktı.
Gerçek olaylara dayandırılan filmin başrolünde Taron Egerton yer alıyor.
Filmde Bernie Taupin'i BAFTA ödüllü Jamie Bell canlandırıyor.
Elton John'un sevgilisi ve menajeri John Reid rolünde ise Game of Thrones'taki Robb Stark'ı oynayan Richard Madden bulunuyor.
Elton John'un annesine ise Jurassic World serisiyle çıkış yakalayan Bryce Dallas Howard hayat veriyor.
ROCKETMAN FRAGMANI
İLK +18 MÜZİKAL
Dexter Fletcher'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Elton John’un yıldızlaşma süreci anlatılıyor.
Biyografik türdeki Rocketman’in yapımcılarının, filmde Elton John hakkında hiçbir karanlık tarafın anlatılmasından kaçınmadıklarını söylemeleri üzerine 18 yaş üstü bir film olması bekleniyor. Böylece film ilk +18 müzikal filmi olma niteliğini taşıyor.
Film, Türkiye’de 7 Haziran’da gösterime giriyor.