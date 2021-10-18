Elvis Presley'in bateristi Ronnie Tutt hayatını kaybetti

Elvis Presley ile birlikte The Carpenters, Roy Orbison, Neil Diamond, Billy Joel ve Jerry Garcia gibi isimlerle çalışan Ronnie Tutt hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Ronnie Tutt’un ölümü ile ilgili Elvis Presley Enterprises, Instagram’da bir açıklama yayınladı. Mesajda “Ronnie Tutt’un vefatını öğrendiğimizde derinden üzüldük. Efsanevi bir davulcu olmasının yanı sıra, Graceland’de birçoğumuz için iyi bir arkadaştı. Elvis Haftası’nı, Elvis’in doğum gününü ve diğer birçok özel günü kutlamak için burada bize katıldığı her seferinde keyif aldık" denildi

MİRASIN MUHTEŞİM BİR ELÇİSİYDİ



Açıklamda "Ronnie, Elvis’le çalışma anılarını hayranlarla paylaşmanın yanı sıra Elvis’in müziğini daha sonraki Elvis in Concert gösterileri ve performanslarıyla dünyanın dört bir yanındaki arenalara taşıyarak Elvis’in mirasının muhteşem bir elçisiydi.”



ÖLÜMÜNE KADAR YANINDAYDI



Ronnie Tutt, 1969’dan Elvis Presley’in 1977’deki ölümüne kadar TCB Band’in bir parçası olarak Elvis için davul çaldı. Ronnie Tutt, daha sonra Neil Diamond’ın grubuyla turneye çıktı. Ayrıca Johnny Cash, Glen Campbell, Kenny Rogers, Elvis Costello, Stevie Nicks, Michael McDonald gibi isimlerle kayıt ve performans sergiledi.

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