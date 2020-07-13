Elvis Presley'in torunu Benjamin Keough intihar etti

Dünyanın en çok tanınan sanatçılarından biri olan Elvis Presley’in torunu Benjamin Keough evinde ölü bulundu. 1977 yılında yaşamını yitiren Presley’in kızı Lisa Marie Presley’in oğlu olan Keough’nun bir tabanca ile intihar ettiği açıklandı.

"GÜÇLÜ KALMAYA ÇALIŞIYOR"



27 yaşındaki Keough’nun ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken annesinin sözcüsü bir açıklama yaptı: “Lisa Marie Presley tamamen yıkıldı fakat 11 yaşındaki ikizleri ve en büyük kızı Riley için güçlü kalmaya çalışıyor. Benjamin’i çok seviyordu ve onu hayatının aşkı olarak görüyordu” ifadesi kullanıldı.



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