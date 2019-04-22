Türkiye’nin onur konuğu ülke olarak katıldığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali’nde Türk - Rus ortak yapımı Kalbimin Sultanı dizisi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Emel Çölgeçen, festivalin açılış seremonisinde Rus hayranlarıyla buluştu.
Geçtiğimiz sezon dizi Rusya’nın en büyük kanalı Channel 1'da en yüksek reytinglere ulaşmıştı.
Dizide Osmanlı’nın en güçlü kadınlarından Esma Sultan’ı başarıyla canlandıran güzel oyuncu dizi ekibiyle birlikte kırmızı halıda yürüdü.
Emel Çölgeçen Rus hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.