Emergency Interrogation Room şimdi puhutv’de

Polisiye dizinin 2 sezondan oluşan toplam 18 bölümü Türkçe altyazılı olarak yayına girdi.



puhutv’nin kataloğundaki ilk yabancı dizi olma özelliği taşıyan Emergency Interrogation Room; başarılı bir kadın polis olan Yukiko’nun kendine has sorgulama teknikleriyle suçluları köşeye sıkıştırarak polisiye türüne farklı bir bakış getiriyor.



Emergency Interrogation Room, Japonya'da en yüksek reyting alan polisiye drama dizisi olup, 2014'ten bu yana %14 reytinge ulaşarak izlenme rekorları kırmıştır.