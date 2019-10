Sona ermiş olsa da hala adından söz ettiren Game of Thrones dizisinde Daenerys Targaryen karakterine hayat veren Emilia Clarke, dizinin finaliyle ilgili konuştu.



Stellar dergisine röportaj veren 32 yaşıdaki İngiliz oyuncu, Game of Thrones’un çok eleştirilen final bölümü hakkında şunları söyledi:



“Herkes kendi fikrini söyleyecek tabii ki. Bu bir sanat ve dilediğiniz şekilde inceleyebilirsiniz. Dizinin finalinin insanların umdukları mükemmel bir son olmadığını biliyorum, ancak gerçekten herkesi mutlu edemeyeceğimize inanıyorum.”



Canlandırdığı Daenerys karakteri hakkında da konuşan Clarke, “Bana bir odada olmanın ve duyulmanın nasıl bir his olduğunu öğretti. Böyle bir güç, sakinlik ve böyle bir duruşa sahipti. Güçlü bir şiddeti vardı ve inanılmaz derecede zor seçimler yaptı” dedi.



Game of Thrones'un 8. sezon 5. bölümünde Emiela Clarke'ın canlandırdığı ve 8 sezon boyuncu hayatını masum insanları korumaya adayan Daenerys Targaryen karakteri 8. final sezonunun 5. bölümünde 'öfke nöbetinin' ardından tüm şehri yakıp yıkmıştı. Bu senaryo dizi hayranları tarafından beğenilmese de Daenerys, şehrini ve halkını yok etmeye çalışırken "Hepsini yakın" diye bağırarak ölen babası Deli Kral 2. Aerys Targaryen'e benzetilmişti.